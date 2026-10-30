Festa di compleanno per Diego Armando Maradona: tifosi da tutto il mondo ai Quartieri spagnoli | VIDEO

Ultime notizie Napoli - Festa e tanta commozione ai Quartieri spagnoli di Napoli, in Largo Maradona, per il sessantaseiesimo compleanno di Diego Armando Maradona.

Tifosi ed appassionati da tutto il mondo si sono radunati in via Emanuele De Deo per rendere omaggio al Pibe de Oro che oggi avrebbe compiuto 66 anni: canti, fumogeni e bandiere hanno accompagnato il pellegrinaggio degli amanti di Maradona giunti da ogni angolo del globo.

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