Juventus-Napoli, sei Primavera aggregati in prima squadra: hanno già scelto il numero di maglia | FOTO

Ultime notizie Napoli - In occasione della partita Juventus-Napoli, così come svelato da Ciro Troise del Corriere del Mezzogiorno, Massimiliano Allegri ha aggregato alla prima squadra ben sei giocatori della Primavera di Antonio Nocerino.

Pereyra, Baridò, Chiummariello, Melnyk, Lieto e Pugliese partiranno per Torino per la partita contro la Juventus e seguiranno poi Allegri in Portogallo per l'impegno di UEFA Youth League e UEFA Champions League: i sei saranno assenti per la sfida di Primavera 2 contro il Monopoli, in calendario domani alle ore 14:30 allo stadio Veneziani di Monopoli.

A conferma c'è un comunicato della Lega Serie A che svela i numeri di maglia scelti da tre degli azzurrini: Andrea Chiummariello prenderà il numero 18, Mykyta Melnyk il numero 39 e Claudio Lieto avrà la casacca numero 40.