De Bruyne ha ricordato che Napoli non ha rappresentato una tappa di passaggio! C'è un'opzione per guadagnare altri 5,5mln

Ultime notizie SSC Napoli - La Napoli di Kevin De Bruyne resta uno schizzo in chiaroscuro, è diventata l’ossessione perché ai Giganti viene sempre chiesto qualcosa che ricalchi la propria enormità, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

“L’ultimo De Bruyne, quello che si è reimpossessato del Belgio, ha mandato in tilt i rilevatori statistici, si è divertito e tra una veronica e un dribbling ha ricordato che Napoli per lui non ha rappresentato una tappa di passaggio. I petrol-dollari o qualsiasi altra stuzzicante moneta possono aspettare, e nel caso esista ancora una vita in quella carriera splendida-splendente, ci sarà modo per accorgersene: per ora, rimane il contratto da cinque milioni e mezzo con il Napoli, scadenza 2027 ed opzione per la società per l’eventuale rinnovo”