SSC Napoli, in vendita il nuovo diario di scuola 2026-2027! Ci sono due versioni

Informazione pubblicitaria - La SSC Napoli pensa anche ai più piccoli! Come ogni anno, il club partenopeo ha stretto una collaborazione con il marchio Colourbook per la vendita dei nuovi diari scolastici 2026-2027! Ora che il nuovo anno scolastico si avvicina, scopriamo dunque i nuovi diari di scuola della SSC Napoli, disponibili in due diverse versioni e varie colorazioni.

In qualità di partner del programma affiliazione Amazon, CalcioNapoli24 ottiene una piccola percentuale dei ricavi idonei generati dai link in questo articolo.

Diario del centenario SSC Napoli: https://link.amazon/B029Kp1hN

Diario SSC Napoli: https://link.amazon/B0eijwIWS

Diario scuola 2026

Per l'anno scolastico 2026 2027, la SSC Napoli ha creato due tipi diversi di diario scuola. Il primo è un diario che celebra il Centenario della SSC Napoli, il secondo è un diario ufficiale SSC Napoli. Di seguito, vedremo le differenze, il prezzo e i colori disponibili.

Diario scuola del Centenario SSC Napoli

Il Diario Scolastico SSC Napoli Centenario 1926-2026 firmato Colourbook è realizzato in licenza ufficiale SSC Napoli per celebrare i primi cento anni del club partenopeo.

Prezzo : a partire da 19,99 euro (a seconda del modello)

: a partire da 19,99 euro (a seconda del modello) Link: https://link.amazon/B01eowiNU

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La copertina imbottita con finitura soft-touch è resistente alle macchie e all'usura quotidiana, mantenendo un aspetto impeccabile tutto l'anno. Le 352 pagine datate, in formato giornaliero, sono realizzate con carta ad alta opacità, ideale per penne a sfera, gel ed evidenziatori senza sbavature. La rilegatura brossurata con cucitura rinforzata garantisce apertura a 180 gradi e massima resistenza nello zaino.

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Il diario scuola del Centenario esiste in tre colori diversi:

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Include una sezione speciale dedicata alla storia del Napoli e un set di adesivi ufficiali per personalizzare i propri accessori. Il nastro segnapagina facilita la consultazione quotidiana. Con il suo formato compatto di 14x19 cm, è adatto a studenti di scuola elementare, scuola media e scuole superiori, ed è anche un'ottima idea regalo per ogni appassionato degli azzurri.

Diario ufficiale SSC Napoli

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Il diario scolastico SSC Napoli 2026-2027 è anch'esso un prodotto con licenza ufficiale SSC Napoli, ma a differenza di quello precedente non è pensato per celebrare il Centenario, e infatti costa di meno.

Prezzo : 17,90 euro

: 17,90 euro Link: https://link.amazon/B0fG4NsW6

La copertina con logo in rilievo offre un aspetto elegante e un tocco tattile di grande qualità. All'interno, le pagine sono arricchite da infografiche, aneddoti, quiz e curiosità che ripercorrono i 100 anni di storia gloriosa del club partenopeo. Inclusi anche due fogli di stickers adesivi ufficiali per personalizzare le proprie note.

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Grazie al layout non datato, è possibile iniziare a utilizzarlo in qualsiasi momento dell'anno scolastico, compilando liberamente i giorni della settimana. Il formato compatto di 12 x 19 x 2,5 cm garantisce il giusto equilibrio tra spazio di scrittura e praticità nel trasporto nello zaino. Sono presenti sezioni dedicate all'orario provvisorio e definitivo delle lezioni. La carta resistente, prodotta in Italia, e la rilegatura solida assicurano la massima tenuta all'uso quotidiano. Un regalo ideale per unire la scuola alla passione sportiva.