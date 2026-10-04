CorSera - L'Italia può tornare a giocarsela senza paura con una decina di 'nuovi', c'è anche un calciatore del Napoli

Ultime notizie Serie A - Per ripartire con la Nations League e un nuovo ciclo basta la carta d’identità. E l’Italia di Mancini ce l’ha in regola, per tornare a giocarsela senza paura e senza complessi di inferiorità, scrive il Corriere della Sera.

Un’identità precisa di squadra che guarda al futuro, fino al prossimo Mondiale 2030: la formazione titolare di Parigi "avrebbe un’età media di 28 anni e mezzo, con Pio Esposito uomo copertina ma anche con Kayode, Scalvini, Calafiori, Vergara, Romano, Doumbia, Maldini, Coppola, solo per restare a quelli che sono oggi in azzurro. Un gruppo da far crescere assieme ai più esperti, ma anche al loro posto, se serve. Perché come dice Mancini «la mentalità si acquisisce giocando e anche sbagliando. Ci vorrà tempo, ma la strada è buona»".