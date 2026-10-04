Tuttosport su Spalletti: la sua testa sembra un aeroporto, non t’annoi mai e ti incuriosce sempre! Non è mai banale

Ultime notizie Serie A - Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, sul quotidiano odierno analizza l'intervista dell'allenatore della Juventus Luciano Spalletti:

"La testa di Spalletti sembra un aeroporto. Uno di quelli importanti, uno snodo internazionale che collega il mondo: le idee decollano e atterrano, i pensieri viaggiano in continuazione, partendo e arrivano da ogni direzione. Il calcio è spesso la torre di controllo dei suoi ragionamenti, ma se è sicuramente al centro della sua vita, ma non è il centro della sua vita.

Magari chi lo conosce a fondo, riesce a scindere l’allenatore dall’uomo, ma è accattivante anche prenderlo tutto insieme, passando da Yildiz alle vigne, dagli affetti più intimi alle grandi responsabilità di gestire la passione di milioni di persone e insieme i milioni di euro della passione di una famiglia.

Non t’annoi mai e ti incuriosce sempre il suo punto di vista sul pallone. Perché ha una visione profonda, che parte da lontano e non solo per una questione meramente anagrafica. Poi si può essere d’accordo o meno con la sua visione delle cose, ma non gli riesce mai di essere banale"