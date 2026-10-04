Infermeria Napoli, due recuperi certi: Allegri li riavrà contro il Frosinone

La pausa per gli impegni delle Nazionali può rappresentare un’occasione preziosa per il Napoli, che punta a recuperare alcune pedine in vista della ripresa del campionato. Massimiliano Allegri dovrebbe infatti ritrovare due giocatori per la sfida contro il Frosinone.

Napoli infortuni, Meret e Spinazzola verso il rientro

Le indicazioni più positive riguardano Alex Meret e Leonardo Spinazzola. Entrambi stanno procedendo verso il completo recupero e, salvo contrattempi, dovrebbero tornare a disposizione di Allegri per la partita contro il Frosinone.

Situazione ancora da valutare, invece, per Luca Marianucci. Per il difensore saranno necessari ulteriori controlli prima di poter definire con maggiore precisione le tempistiche del ritorno in gruppo e dell’eventuale convocazione.

Il quadro dell’infermeria azzurra resta quindi in evoluzione, ma la pausa internazionale permette allo staff medico di lavorare con maggiore calma sui giocatori alle prese con problemi fisici.

Favasuli Napoli, rientro dopo la seconda sosta

Tra gli indisponibili ci sarà invece Costantino Favasuli. L’esterno è alle prese con una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra, un problema che dovrebbe costringerlo a uno stop superiore ai 20 giorni.

I tempi effettivi del recupero dipenderanno comunque dalla risposta del calciatore alle terapie e dall’evoluzione del percorso riabilitativo. Al momento, l’ipotesi è quella di rivedere Favasuli tra i convocati soltanto dopo la seconda sosta dedicata alle Nazionali.

Per Allegri, dunque, arrivano buone notizie soprattutto sul fronte di Meret e Spinazzola, mentre bisognerà attendere ancora per conoscere con maggiore certezza le condizioni di Marianucci e il percorso di recupero di Favasuli.