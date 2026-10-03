Marco Landucci all'ALCOTT Arena per vedere il Napoli Basket | FOTO CN24

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Il vice di Massimiliano Allegri, Marco Landucci, è stato beccato all'ALCOTT Arena per vedere la seconda giornata del calendario di Serie A 1 di Basket. Il Napoli Basket è in campo contro la Reggiana e il vice della SSC Napoli ha deciso di andare a seguire il match a bordo campo, con lui anche l'ex speaker del Maradona Decibel Bellini

Il vice di Massimiliano Allegri, Marco Landucci, è stato beccato all'ALCOTT Arena per vedere la seconda giornata del calendario di Serie A 1 di Basket. Il Napoli Basket è in campo contro la Reggiana e il vice della SSC Napoli ha deciso di andare a seguire il match a bordo campo, con lui anche l'ex speaker del Maradona Decibel Bellini.

Fotografia Ciro De Luca per CalcioNapoli24

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