Marco Landucci all'ALCOTT Arena per vedere il Napoli Basket | FOTO CN24

Il vice di Massimiliano Allegri, Marco Landucci, è stato beccato all'ALCOTT Arena per vedere la seconda giornata del calendario di Serie A 1 di Basket. Il Napoli Basket è in campo contro la Reggiana e il vice della SSC Napoli ha deciso di andare a seguire il match a bordo campo, con lui anche l'ex speaker del Maradona Decibel Bellini.

Fotografia Ciro De Luca per CalcioNapoli24