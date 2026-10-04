Infortunio Favasuli, Il Roma - Qualche malpensante sta facendo circolare questa tesi. La verità è un'altra

Ultime notizie calcio Napoli - Costantino Favasuli dovrebbe restare fuori almeno un mese e mezzo. Questa sono le previsioni per quanto riguarda l'infortunio rimediato in Nazionale dal calciatore del napoli. Una brutta tegola per Massimiliano Allegri che stava iniziando a dare spazio tra i titolari all'ex Catanzaro. Adesso bisognerà capire se l'allenatore riconfermerà il 4-3-3 oppure virerà sul 3-4-2-1 come trapelato nelle ultime settimane da diverse testate giornalistiche.

Infortunio Costantino Favasuli

Ecco cosa si legge questa mattina sul quotidiano "Il Roma" per quanto riguarda l'infortunio di Costantino Favasuli:

"Qualche malpensante ha detto che sono i campi duri di Castel Volturno che hanno causato problemi al retto femorale. Un’ipotesi alquanto lontana visto che il 22enne è da poco tempo che frequenta il quartier generale partenopeo. La verità è che gli infortuni sono all’ordine del giorno. Per informazioni chiedere alla Juventus. Spalletti ne ha persi nove e anche all’Inter è fermo qualche altro calciatore. La verità è che Favasuli sarebbe diventato un rinforzo importante per il ciclo prossimo dove si giocheranno 9 gare in ventisette giorni. Allegri lo avrebbe fatto debuttare da titolare in qualche partita. Ma il toscano dovrà aspettare perché prima di un mese e mezzo, secondo le stime di recupero, Costantino non potrà essere disponibile. Sarebbe stato fondamentale per le sue caratteristiche".