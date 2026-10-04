"Andare al Napoli sarebbe stata una sfida meno avvincente": Mario Gila spiega il rifiuto all'offerta azzurra

Calciomercato SSC Napoli - Mario Gila le scelte banali non piacciono. In estate lo hanno cercato in tanti, come scrive la Gazzetta dello Sport. Eppure, il difensore spagnolo ha deciso di prendere l’altra via di Milano, quella forse più tortuosa nell’attualità. Gila ha scelto il Milan.

«Non voglio dire che sia dipeso solo da me – spiega il centrale al Festival dello Sport di Trento -, ma per come sono fatto io, era ed è l’opzione migliore. Andare all’Inter o al Napoli – club che negli ultimi anni hanno alzato trofei a ripetizione - sarebbe stata una sfida meno avvincente. Volete mettere, invece, la soddisfazione di aiutare il Milan a tornare a vincere? Qui è diverso»