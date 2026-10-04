Napoli Basketball da urlo, seconda vittoria consecutiva in campionato nonostante tre assenze pesantissime | FOTOGALLERY CN24

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Autore Claudio Russo Giornalista professionista
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Il Napoli Basketball continua il proprio percorso senza sconfitte in campionato e conquista un’altra vittoria, superando la UNA Hotels Reggio Emilia, ferma a un record di 0-2, con il punteggio di 99-93.

In allegato l'ampia fotogallery di Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Secondo successo consecutivo per il Napoli Basketball, che all’Alcott Arena riesce a ribaltare una partita complicata e ha la meglio sulla Unahotels Reggio Emilia per 99-93. Gli azzurri, dopo un primo quarto chiuso con 11 punti di svantaggio, reagiscono con grande carattere e completano una splendida rimonta. Coach Jasmin Repesa, oltre agli indisponibili Totè e Ramsey, ha scelto di non rischiare White, lasciato precauzionalmente a riposo. I migliori realizzatori del Napoli sono stati Dowtin Jr. e Jakimovski, entrambi autori di 17 punti.

L’avvio sorride agli ospiti, trascinati da Edwards e soprattutto da Rossato, protagonista di 15 punti e 21 di valutazione nei primi sei minuti. Reggio Emilia trova con continuità il canestro dalla lunga distanza e riesce a prendere il largo, nonostante le risposte di Dowtin e Jakimovski, portandosi sul 9-21.

Nel secondo periodo la UNA Hotels continua a spingere e, grazie alla presenza fisica di Thor e Ogbeide e a una tripla di Visconti, raggiunge il massimo vantaggio sul 27-40. Napoli, però, cambia ritmo e costruisce una reazione veemente, firmando un parziale di 16-3 grazie soprattutto ai recuperi di Seljaas e Brown. Quest’ultimo è protagonista con punti dalla lunetta e canestri dall’arco, contribuendo a riaccendere l’Alcott Arena. Nel finale è Spissu a completare il sorpasso, siglando il 48-47 con cui le squadre vanno all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi il Napoli prova ad allungare, con Jakimovski e Brown protagonisti su entrambi i lati del campo. I padroni di casa arrivano così sul 67-60, ma Reggio Emilia non si arrende. Il ritorno in campo di un Rossato ancora scatenato permette agli emiliani di rimanere a contatto e, proprio sulla sirena del terzo periodo, gli ospiti tornano avanti. Una tripla di Edwards, un importante tap-in di Severini e il recupero di Barford valgono il 76-77 dopo 30 minuti.

L’ultimo quarto rimane in perfetto equilibrio. Dowtin sale in cattedra, servendo Caruso per un canestro e trovando poi alcune penetrazioni vincenti che permettono al Napoli di raggiungere un vantaggio di cinque punti. Reggio Emilia, però, risponde con Severini, autore di un appoggio e di una pesante tripla. Poco dopo è Uglietti a riportare avanti gli ospiti sull’88-89, quando mancano meno di quattro minuti alla conclusione.

A quel punto Brown prende per mano il Napoli, contribuendo con recuperi e tiri liberi realizzati. Dall’altra parte Barford, Severini e Visconti non riescono a concretizzare alcune conclusioni importanti. Jakimovski firma così il 94-89, portando gli azzurri avanti nell’ultimo minuto.

La gara, però, non è ancora chiusa: Barford trova una tripla pesantissima, mentre Jakimovski e Petrucelli non riescono a rispondere immediatamente. A 15 secondi dalla sirena Severini subisce fallo e realizza soltanto uno dei due liberi, riportando Reggio Emilia sul 94-93.

Napoli manda quindi Dowtin in lunetta. Il playmaker fa 1/2, ma gli azzurri conquistano il rimbalzo offensivo. Lo stesso Dowtin, sulla seconda opportunità, non sbaglia e mette il punto esclamativo sulla partita, chiudendo definitivamente i conti. Il Napoli Basketball festeggia così il successo per 99-93.

Il Napoli ha trovato 17 punti da Jakimovski, autore anche di 10 rimbalzi, e da Dowtin, che ha aggiunto 10 assist e chiuso con 27 di valutazione. Brown ha realizzato 15 punti, con 8 falli subiti, 4 rimbalzi e 4 recuperi, per una valutazione complessiva di 27. Altri 15 punti sono arrivati da Caruso, mentre Spissu ha contribuito con 12 punti.

A Reggio Emilia non sono bastati i 21 punti di Rossato, che ha aggiunto 8 falli subiti e 5 rimbalzi per una valutazione di 24. Barford, Edwards e Uglietti hanno chiuso con 12 punti ciascuno, mentre Severini e Ogbeide ne hanno realizzati 10 a testa, con quest’ultimo autore anche di 9 rimbalzi.

Il Napoli Basketball tornerà sul parquet martedì sera alle ore 19:00, in trasferta contro il Buducnost, per la seconda giornata del Gruppo C di EuroCup.

Dichiarazione Coach Repesa:

"Mi aspettavo una partita del genere per tanti motivi. Giocare ogni 3 giorni è sicuramente diverso rispetto ad affrontare una gara a settimana. Loro hanno potuto preparare la partita meglio e con maggiore energia. Era importante partire bene, ma sfortunatamente non siamo riusciti a farlo. Abbiamo subito 40 punti nei primi 14 minuti, 11 rimbalzi offensivi nel primo tempo, essere avanti all’intervallo è stato davvero incredibile. Negli ultimi cinque minuti nel secondo quarto siamo riusciti a difendere bene e trovare il nostro gioco. Tutti avevano problemi di falli, ma siamo stati bravi a rimanere in partita. Abbiamo allungato molto la panchina ed è stato uno dei motivi del successo. Era una gara importante, e volevo fare i complimenti alla squadra per la vittoria. Speriamo che l’approccio alla gara possa servirci da lezione in vista delle prossime partite."

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