Crac Favasuli, l'allarme del CorSport: dovrà fermarsi per quasi due mesi! Ecco quando rientrerà

Ultime notizie SSC Napoli - L’infortunio di Costantino Favasuli frena la corsa di una delle sorprese più liete dell'inizio di stagione del Napoli, scrive il Corriere dello Sport.

L’esterno ha riportato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra nel corso di Armenia-Italia Under 21 "e dovrà fermarsi per quasi due mesi, tornando a disposizione dopo la sosta delle nazionali di novembre. Una tegola per Allegri, che sulla corsia di destra aveva trovato un’arma imprevedibile, capace di spaccare le partite con freschezza. Il ko pesa anche per la tempistica. Favasuli si era ritagliato uno spazio importante nelle rotazioni, dimostrando personalità e un impatto immediato ogni volta che è stato chiamato in causa. Già a referto con un assist, l’ex Catanzaro era diventato una soluzione preziosa a gara in corso".