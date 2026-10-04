Riparata la finestra rotta, riapre il murale a Largo Maradona | FOTO

"La finestra è rotta. PS: inutile gridare": il cartello al murale di Maradona diventa un caso social nei Quartieri Spagnoli. In attesa del taglio del nastro ufficiale dopo gli ultimi interventi di restauro, Largo Maradona resta il punto di riferimento assoluto per migliaia di turisti e curiosi che ogni giorno affollano la piazzetta per scattare una foto ricordo davanti al celebre ritratto.

Riparata la finestra al Largo Maradona

Nei giorni scorsi, però, il volto di Diego appariva visibilmente a metà a causa di una delle due ante della finestra dipinta rimasta spalancata, costringendo il proprietario dell'appartamento ad affiggere un avviso sul vetro, scritto anche in inglese per i tanti visitatori stranieri: "The window is broken".

La foto del messaggio ha fatto immediatamente il boom di like e commenti sui social, divertendo gli utenti per l'ironia della situazione e confermando l'incredibile cassa di risonanza che ruota attorno al santuario laico dedicato al Pibe de Oro. L'imprevisto logistico è durato comunque pochissimo: l'intervento di un falegname ha permesso di riparare il serramento e di restituire il volto di Diego di nuovo intero al pubblico.