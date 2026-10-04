Napoli-Frosinone, Vergara in vantaggio su De Bruyne per un posto da titolare!

Sfida tra Vergara e De Bruyne per il posto da titolare a Napoli! L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino mette a confronto i minutaggi collezionati dai due centrocampisti in questo avvio di stagione, interrogandosi su chi dei due potrebbe partire dal primo minuto alla ripresa del campionato in programma sabato 10 ottobre contro il Frosinone.

Vergara o De Bruyne?

Il loro destino - scrive Il Mattino - "sembra essersi legato clamorosamente da qualche mese a questa parte". Da inizio stagione si contendono il posto, con l'allenatore Massimiliano Allegri chiamato ogni settimana ad osservarli e prendere una decisione, schierandoli da mezzala o da sottopunta. È ovvio però che fino ad ora KDB abbia avuto la meglio e Il Mattino lo chiarisce dando uno sguardo al minutaggio accumulato:

353 minuti per De Bruyne

per De Bruyne 162 minuti per Vergara

Entrambi rientreranno dalla Nazionale in uno stato di grandissima forma. Il Mattino anticipa già chi dei due potrebbe giocare titolare in Napoli-Frosinone: "Oggi, Antonio parte in vantaggio. Ma la “gara” per un posto durerà ancora qualche giorno dopo il rientro".