Biglietti Napoli-Frosinone in vendita: tutti i prezzi e le promozioni

Ultime notizie Serie A - La SSC Napoli comunica che: "A partire dalle ore 12:00 di giovedì 24 settembre 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Frosinone, match che si disputerà sabato 10 ottobre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona".

Biglietti Napoli-Frosinone: tutti i prezzi

La vendita dei biglietti per il match contro il Frosinone, si articola in tre fasi. La prima fase (Fase 1) di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. Prima dell’apertura della fase di vendita libera (Fase 3), inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli potranno accedere ad una seconda fase di vendita prioritaria ad essi dedicata (Fase 2), per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti. Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info. Come annunciato nel precedente comunicato, il programma Membership tornerà nel corso della stagione. Tutti coloro che hanno acquistato una Membership Premium SSCN entro il 31 maggio 2026 avranno comunque la possibilità di mantenere il proprio status e beneficiare dei relativi vantaggi.

I prezzi per Napoli vs Frosinone saranno i seguenti:

Settore FASE 1-2 FASE 3 CURVE INFERIORI 14,00 € 20,00 € CURVE SUPERIORI 30,00 € 35,00 € DISTINTI INFERIORI 40,00 € 50,00 € DISTINTI SUPERIORI 45,00 € 55,00 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 50,00 € 60,00 € TRIBUNA NISIDA 65,00 € 75,00 € TRIBUNA POSILLIPO 80,00 € 95,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 95,00 € 110,00 €

Questi i prezzi della Tribuna Family:

Adulti € 14,00

Under 12 € 10,00

Prezzi Napoli-Frosinone: biglietti in vendita

Info vendita: biglietti di Napoli-Frosinone, Serie A

Queste le tre fasi di vendita dei tagliandi di Napoli-Frosinone:

FASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI - FAN STADIUM CARD

Dalle ore 12:00 di giovedì 24 Settembre 2026 e fino alle ore 23:59 di mercoledì 30 Settembre 2026 (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 2 – MEMBERSHIP PREMIUM SSC NAPOLI

Dalle ore 12:00 di giovedì 1° ottobre 2026 e fino alle ore 12:00 di venerdì 2 ottobre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento dei posti disponibili), i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria e ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera), nei limiti dei posti messi a tal fine a disposizione dal club. Potranno accedere alla fase di precedenza per l’acquisto di un biglietto tutti i Member che abbiano sottoscritto la Membership Premium entro e non oltre le ore 23:59 di Domenica 31 Maggio 2026. I Member dovranno utilizzare il numero della propria membership, disponibile nella sezione “Il mio Profilo” all’interno dell’area riservata, per poter accedere alla fase di vendita dedicata. Nel corso della fase 2, il biglietto potrà essere acquistato dai Member esclusivamente online e potrà essere caricato in formato digitale sulla Fidelity Card “Fan Stadium Card”, qualora l’acquirente ne fosse in possesso, oppure sul wallet del proprio smartphone utilizzando la modalità di acquisto Passbook.

FASE 3 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 2 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 15:00 di venerdì 2 ottobre 2026 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l'acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Clicca qui per consultare l’elenco.

Biglietti Napoli-Frosinone di Serie A

Promozioni Napoli-Frosinone biglietti

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS FROSINONE

I posti riservati ai tifosi con disabilità saranno prenotabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 15:00 di venerdì 2 ottobre 2026, previa registrazione attraverso la procedura presente al seguente link: https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-tifosi-con-disabilita/

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS FROSINONE

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 15:00 di venerdì 2 ottobre 2026, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L'inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 3, pertanto non sarà necessario nessun obbligo di tessera fidelity.

Questi i prezzi della Tribuna Family:

Adulti € 14,00

Under 12 € 10,00

ACCREDITI PER TESSERATI CONI – FIGC - AIA PER NAPOLI VS FROSINONE

I posti riservati ai tesserati CONI – FIGC - AIA saranno prenotabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 15:00 di venerdì 2 ottobre 2026, previa registrazione attraverso la procedura presente al seguente link: https://sscnapoli.it/regolamento-accrediti-coni-figc-aia/