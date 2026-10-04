Gazzetta - Niente contro Di Lorenzo e Politano, ma sarebbe folle rinunciare a Kayode e Vergara!

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Autore Claudio Russo Giornalista professionista
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Ultime notizie Serie ADue partite consecutive da squadra con identità, un gioco, punti fermi, carattere, mentalità, spiegano che Mancini in un paio di settimane è riuscito a entrare nella testa dell'Italia com’era successo nel primo ciclo. Un rinascimento – spera definitivo la Gazzetta dello Sport – in dieci mosse.

  1. La squadra
  2. Difesa a 4
  3. Tre punte
  4. Atteggiamento offensivo
  5. Giovani integrati: "Bello sproloquiare di giovani. Tutti a esaltarli, ma poi in campionato servono sicurezze, punti e quindi… Niente contro i Di Lorenzo, i Politano, che saranno utili, ma se oggi Kayode va come un treno, Seba Esposito tocca solo palloni giusti, Vergara va col vento, Doumbia è una “iradiddio” (parole dello staff), Pio a ventuno anni il 9 titolare, Romano un play di personalità, sarebbe folle rinunciare in nome di chissà quale tradizione. Siamo nei guai e non ne siamo ancora usciti. Serve anche coraggio. E corsa e ritmo: i club sono indietro, vediamo se la Nazionale si adegua all’Europa"
  6. Niente (più) paura
  7. Carattere
  8. Asse centrale forte
  9. Un fuoriclasse
  10. Più soluzioni per ruolo
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