Gazzetta - Niente contro Di Lorenzo e Politano, ma sarebbe folle rinunciare a Kayode e Vergara!
Rassegna Stampa 13:00
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Ultime notizie Serie A - Due partite consecutive da squadra con identità, un gioco, punti fermi, carattere, mentalità, spiegano che Mancini in un paio di settimane è riuscito a entrare nella testa dell'Italia com’era successo nel primo ciclo. Un rinascimento – spera definitivo la Gazzetta dello Sport – in dieci mosse.
- La squadra
- Difesa a 4
- Tre punte
- Atteggiamento offensivo
- Giovani integrati: "Bello sproloquiare di giovani. Tutti a esaltarli, ma poi in campionato servono sicurezze, punti e quindi… Niente contro i Di Lorenzo, i Politano, che saranno utili, ma se oggi Kayode va come un treno, Seba Esposito tocca solo palloni giusti, Vergara va col vento, Doumbia è una “iradiddio” (parole dello staff), Pio a ventuno anni il 9 titolare, Romano un play di personalità, sarebbe folle rinunciare in nome di chissà quale tradizione. Siamo nei guai e non ne siamo ancora usciti. Serve anche coraggio. E corsa e ritmo: i club sono indietro, vediamo se la Nazionale si adegua all’Europa"
- Niente (più) paura
- Carattere
- Asse centrale forte
- Un fuoriclasse
- Più soluzioni per ruolo
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