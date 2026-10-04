CorSera su Di Lorenzo: continuare con lui non ha alzato il livello della Nazionale! Scelta già bocciata all'Europeo

Ultime notizie Serie A - Sono le scelte a creare l’identità in casa Italia, come quella di «venire a giocarsela» in casa della Francia senza timori, senza presunzione e anche senza troppi senatori, perché la squadra va per forza svecchiata, lavorando anche su equivoci che nel recente passato sono costati caro.

Un esempio? Come fa notare il Corriere della Sera "Calafiori con Spalletti e Gattuso era centrale, con Mancini gioca terzino sinistro come nell’Arsenal. Kayode poteva essere chiamato allo spareggio Mondiale e la scelta di continuare con Di Lorenzo terzino destro, già bocciata all’Europeo, non ha alzato il livello della squadra, anzi. A far rumore sono state le assenze di Barella e Mancini, a vantaggio di Frattesi e Scalvini. Sono scelte che vanno lette guardando il 2030: i due saranno ultratrentenni".