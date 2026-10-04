Martedì McTominay si sottoporrà agli accertamenti per l’idoneità fisica! Solo così può allenarsi con i compagni

Ultime notizie SSC Napoli - La giornata cerchiata d’azzurro in casa Napoli è quella del sei ottobre, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Martedì Scott McTominay (in campo finora solo nelle prime due partite contro Genoa e Como per un totale di 146’) si sottoporrà agli accertamenti per ottenere l’idoneità fisica che gli permette di allenarsi con i compagni. Allegri l’ha intuito subito, e anzi già lo sapeva, che c’è un Napoli con McTominay e poi ce n’è un altro senza”