Vergara: "Felicissimo per il debutto in Nazionale, che emozione! Vi svelo cosa mi ha detto Mancini"

Ultime notizie Italia - Antonio Vergara, centrocampista della SSC Napoli, ha fatto questa sera il suo debutto in Nazionale italiana. L'azzurro ha esordito in Francia-Italia 1-1 di Nations League ed ha dato un impatto decisamente positivo sulla gara. Nell'immediato post-partita, Vergara è intervenuto ai microfoni della Rai per raccontare le sue emozioni.

Vergara debutta con l'Italia, l'intervista alla Rai

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sono felicissimo per il debutto, io gioco così! Mi esce spontaneo giocare così, possiamo giocare dappertutto. Il mister mi ha detto di stare tranquillo e di puntare l’avversario. Rimpianti? Sicuramente, potevamo spingere di più visto il loro uomo in meno per portarlo a casa. Non giochiamo per difenderci, vogliamo giocare a viso aperto contro tutti, vogliamo giocarcela. Il gol di Olise? Ma dove l’ha messa? Era imparabile. Tanta emozione per il debutto in Nazionale. C’è tanto ottimismo e fiducia in noi stessi, la Francia è forte. Uscire un po’ scontenti per un pareggio può darci grande fiducia".