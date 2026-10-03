Villarreal-Napoli, biglietti settore ospiti in vendita da lunedì! Info e prezzi

Villarreal-Napoli, biglietti settore ospiti in vendita. Dopo una lunga attesa, sono finalmente disponibili i tagliandi per la prossima trasferta europea di UEFA Champions League contro il Villarreal, in programma martedì 13 ottobre alle ore 21:00 allo Stadio della Ceramica di Vila-Real.

Biglietti Villarreal-Napoli Champions League

Stadio Villarreal

I biglietti settore ospiti di Villarreal Napoli saranno disponibili dalle ore 12:00 di lunedì 5 ottobre e fino alle ore 23:59 di giovedì 8 ottobre, quando sarà possibile acquistare un voucher e prenotare un posto nel settore ospiti dello Estadio de la Ceramica. La procedura di acquisto del voucher potrà essere svolta sul sito di TicketOne al seguente link.

La procedura genererà un documento pdf (voucher) che il tifoso riceverà via e-mail. Ricordiamo che tale documento non costituisce titolo valido per l’accesso allo Stadio. A partire da venerdì 9 ottobre 2026 ed entro il giorno antecedente l’evento, l’acquirente riceverà all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione sul sito di Ticketone un’e-mail contenente il titolo per l’accesso allo stadio in pdf. In caso di mancata ricezione della suddetta e-mail, si prega di contattare l’indirizzo e-mail uefaticketone@originsolutions.it.

Si ricorda che l’accesso all’impianto sarà consentito esclusivamente tramite esibizione del titolo originale da smartphone in formato pdf. Non sarà consentito l’accesso a chi esibirà il titolo in altre modalità e formati.

Info e prezzo biglietti

Fase 1 di vendita, precedenza ai possessori di Fidelity Card SSC Napoli: dalle ore 12.00 di lunedì 5 ottobre 2026 e fino alle ore 23:59 di mercoledì 7 ottobre 2026 la vendita sarà riservata ai possessori della fidelity card SSC Napoli “Fan Stadium Card” in corso di validità, i quali potranno usufruire della precedenza sull’acquisto del biglietto, fino ad esaurimento dei posti disponibili, utilizzando il numero della Fidelity Card e il codice Pin per sbloccare l’evento ed accedere alla procedura di acquisto sul sito di Ticketone, riconoscendosi con la stessa card. Si ricorda che non sarà possibile intestare il voucher e, di conseguenza, il biglietto valido per l’accesso all’impianto, a una persona sprovvista di Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”.

dalle ore 12.00 di lunedì 5 ottobre 2026 e fino alle ore 23:59 di mercoledì 7 ottobre 2026 la vendita sarà riservata ai possessori della fidelity card SSC Napoli “Fan Stadium Card” in corso di validità, i quali potranno usufruire della precedenza sull’acquisto del biglietto, fino ad esaurimento dei posti disponibili, utilizzando il numero della Fidelity Card e il codice Pin per sbloccare l’evento ed accedere alla procedura di acquisto sul sito di Ticketone, riconoscendosi con la stessa card. Si ricorda che non sarà possibile intestare il voucher e, di conseguenza, il biglietto valido per l’accesso all’impianto, a una persona sprovvista di Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”. Fase 2 di vendita libera: qualora, al termine della Fase 1, vi fosse una disponibilità residua di posti, alle ore 12:00 di giovedì 8 ottobre 2026 inizierà la Fase 2 di vendita libera, che proseguirà fino alle 23:59 di giovedì 8 ottobre 2026, ovvero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sia durante la Fase 1 (vendita riservata ai possessori di Fidelity Card) che durante la Fase 2 (vendita libera) sarà possibile acquistare un solo biglietto per ogni transazione e la modalità di vendita sarà, solo ed esclusivamente, “best seat”.

Quanto costa il biglietto settore ospiti di Villarreal-Napoli? Il prezzo del biglietto di 50,00 euro.