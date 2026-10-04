CdM - Bisogna essere onesti, il Napoli visto finora non dà alcuna garanzia di raggiungere l’obiettivo

Ultime notizie SSC Napoli - La prossima striscia di impegni del Napoli incide sui due fronti di campionato e Champions. Ci sono tre partite internazionali — Villarreal, Bodo e Porto — che chiedono risultato e altre tre, fra le altre, di campionato — con Roma, Juventus e Lazio — che definiranno il profilo di immagine della stagione.

L’auspicio è che il 9 novembre, prossima sosta, veda il Napoli, se non lanciato, almeno in corsa sui due fronti come scrive il Corriere del Mezzogiorno.