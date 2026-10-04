CdM - Bisogna essere onesti, il Napoli visto finora non dà alcuna garanzia di raggiungere l’obiettivo
Ultime notizie SSC Napoli - La prossima striscia di impegni del Napoli incide sui due fronti di campionato e Champions. Ci sono tre partite internazionali — Villarreal, Bodo e Porto — che chiedono risultato e altre tre, fra le altre, di campionato — con Roma, Juventus e Lazio — che definiranno il profilo di immagine della stagione.
L’auspicio è che il 9 novembre, prossima sosta, veda il Napoli, se non lanciato, almeno in corsa sui due fronti come scrive il Corriere del Mezzogiorno.
"Bisogna essere onesti. La squadra vista nel primo capitolo della stagione non dà alcuna garanzia di raggiungere quell’obiettivo. Ragionare di «impegni con le piccole» non ha alcun senso. In quanto ai punti in classifica il profilo della stagione si definisce anche vincendo con Frosinone, Venezia e Monza, tutti esiti che ad oggi non si possono dare per scontati. Delle cause remote di questa situazione non ha senso discutere al momento perché Massimiliano Allegri ha diritto a un mese di lavoro tranquillo"