Pato chiama il Milan: "Ho chiesto il permesso a mia moglie..."

Calciomercato Serie A - Ospite d'eccezione all'Auditorium Santa Chiara di Trento durante il Festival dello Sport, Alexandre Pato è stato tra i grandi protagonisti dell'evento inserito nel panel intitolato "Rossonero per sempre". L'ex centravanti della Seleção e del Milan ha regalato sorrisi e momenti di grande simpatia al pubblico presente, concedendosi anche una battuta ironica su un suo ipotetico ritorno sul terreno di gioco a 37 anni.

Calciomercato Serie A, Pato 'chiama' il Milan

Interpellato sulla longevità ad alti livelli di un fuoriclasse come Luka Modric e su come questo gli faccia venire voglia di allacciarsi nuovamente gli scarpini, l'attaccante brasiliano ha risposto con grande ironia come riportato da TMW:

"Ne ho parlato proprio con mia moglie Rebecca, chiedendole scherzosamente l'autorizzazione per ritornare a giocare (ride, ndr). Se dovesse arrivarmi una chiamata dal Milan, magari per sei mesi... Battute a parte, mi auguro davvero che Modric possa vestire la maglia del Milan ancora a lungo, così da permetterci di ammirare le sue giocate per un bel pezzo".

Un'uscita che ha strappato un sorriso ma destinata a restare nell'ambito delle battute nostalgiche. Attualmente 37enne, il Papero è infatti fermo ai box da tempo e la sua ultima avventura ufficiale sul rettangolo verde risale ormai al 2023 con la maglia del Sãp Paolo. Più che un reale scenario di calciomercato, dunque, le sue parole rappresentano l'ennesima dimostrazione d'affetto viscerale verso un ambiente che non ha mai smesso di portarlo nel cuore. Poi se chiamassero davvero...