Vergara si candida per una maglia da titolare sulla fascia destra con l'Italia! CorSera: entrato benissimo al debutto assoluto

Ultime notizie SSC Napoli - Per ripartire con la Nations League e un nuovo ciclo basta la carta d’identità. E quella l’Italia di Mancini ce l’ha in regola, per tornare a giocarsela senza paura e senza complessi di inferiorità come scrive il Corriere della Sera.

In attacco di senatori non c’è più traccia, anche se Retegui può sempre tornare utile. L’interrogativo è un altro: "vale la pena sacrificare Kean in fascia o scatterà l’alternanza con Pio (ma c’è anche Scamacca in pole per domani) al centro dell’attacco? Con la Turchia Mancini potrebbe scegliere la punta unica, con Pio che quasi sicuramente riposerà. Mentre Vergara, entrato benissimo dalla panchina al debutto assoluto a Parigi, si candida per una maglia da titolare sulla fascia destra".