Orsato: "L’uso del Var? Solo in un caso, non possiamo fischiare fallo a ogni contatto!"

Ultime notizie Serie A - Il designatore della Can A e B Daniele Orsato, ex arbitro, parla alla Gazzetta dello Sport dal palco del Palazzo della Regione di Trento.

Si è parlato di linea Orsato. Lei cosa ne pensa?

«Penso che non mi fa impazzire il termine in sé, credo sia più una questione di metodo. Come le dicevo spingo i miei ragazzi a essere decisi e a prendersi le proprie responsabilità. Tutti i nostri arbitri devono essere preparati atleticamente e tecnicamente. Bisogna correre e fischiare, senza pensare al pubblico o agli errori. Si valuta tutto dopo. L’uso del Var? Serve, certo, ma deve intervenire solo nel caso di evidente errore. Non possiamo fischiare fallo a ogni contatto. L’arbitro deve decidere e avere credibilità, soprattutto agli occhi dei giocatori in campo».

L’ha citato lei il Var. Va bene responsabilizzare gli arbitri, ma c’è chi si è lamentato per gli errori fatti in questa prima parte di stagione. In alcuni casi sarebbe stato meglio sfruttare l’aiuto della tecnologia?

«Offenderei la sua intelligenza se dicessi il contrario. È vero, in questo inizio di stagione abbiamo fatto degli errori - e non vanno fatti - ma potevano essere pure di più. Siamo andati meglio di come pensavo. È calcio non PlayStation, ci sono state situazioni in cui abbiamo sbagliato - vedi Rowe trattenuto da Kalulu in Juventus-Atalanta -, e in quei casi il Var avrebbe aiutato».