CdM punta il Napoli: scelte che sanno di un negozio che chiude vetrine e risparmia sulla luce! Poi non piaci più, soprattutto se il personale è scontento

Ultime notizie SSC Napoli - Un giorno qualche esperto libero da condizionamenti tifosi dovrà fare un calcolo ardito ma possibile, scrive Vittorio Zambardino sul Corriere del Mezzogiorno: quanto costa risanare i bilanci in questo modo e quanto potrebbe costare farlo rilanciando il gruppo squadra e quindi valorizzando la rosa del Napoli e incassi da diritti.

“Le scelte attuali sanno di un negozio che chiude due vetrine su quattro e risparmia sulla luce, sperando di poter vendere bene la merce già in magazzino. Ma se spegni le luci non piaci più, soprattutto se il personale è scontento e il tuo fatturato si restringe. Peccato perché il calcio è ormai merce che deve piacere, il tifo mette il pane, il companatico lo dà il risultato.

Quanto avrebbe pagato una scelta di rilancio per rimanere al vertice? Avrebbe comportato altro rischio di impresa, certo, e qui non siamo di quelli che possono ricapitalizzare ad ogni passo. Ma se piccolo ti fai, piccolo rimani. Per rimanere nel tema trattato dal presidente del Napoli in un recente intervento, questa si chiama «distruzione di valore»”