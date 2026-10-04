Nazionale, il retroscena di luglio: lo spogliatoio voleva Mancini, Donnarumma decisivo con Malagò

Il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale italiana ha riportato fiducia in tutto l'ambiente. La vittoria contro la Turchia e la buona prestazione contro la Francia hanno portato entusiasmo al gruppo e adesso si capisce di più la scelta di Malagò di affidarsi all'ex commissario tecnico già campione d'Europa nel 2021.

Retroscena Donnarumma-Mancini

A tal proposito, l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino svela un interessante retroscena che risale al mese di luglio, proprio ai giorni in cui la FIGC scelse di richiamare Mancini. Si scopre così che i calciatori della Nazionale italiana furono in gran parte felici del suo ritorno: "mentre gran parte d’Italia contestava la sua nomina (...), i giocatori in cuor loro esultavano".

Non solo: a far pesare la volontà del gruppo squadra, fu soprattutto il portiere campano Gianluigi Donnarumma. Scrive Il Mattino: "Proprio il portiere-capitano ne manifestò il gradimento a Malagò nei giorni più caldi che precedettero la scelta".