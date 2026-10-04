De Bruyne aveva ragione, a Napoli mai mezzala! Evidentemente c'è qualcosa che non è stato risolto

Kevin De Bruyne è in stato di grazia. Nonostante a Napoli continui a ricevere moltissime critiche, le sue prestazioni con la Nazionale belga non lasciano spazio a dubbi: è evidente che KDB sia ancora in grado di fare la differenza in mezzo al campo. Ci si chiede allora cosa fare per vedere il miglior De Bruyne anche in azzurro.

Il ruolo di De Bruyne

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, su questo punto, scrive: "Quando De Bruyne aveva detto di essere in forma (...) aveva ragione lui. Evidentemente c’è qualcosa che a Napoli non è mai stato risolto". Ma cosa? Una possibilità è che a Napoli non giochi nella posizione più idonea. Il Mattino fa notare che "De Bruyne non ha mai giocato da mezzala nel suo anno abbondante di Napoli", ed è proprio la mezzala, invece, il ruolo nel quale gioca sempre con il Belgio.

Il quotidiano si chiede anche se le dichiarazioni di De Bruyne in Nazionale, quando ha apprezzato il gioco offensivo del CT Van Bommel, non fossero in qualche modo rivolte anche ad Allegri: "Un messaggio anche per Max?".