Formazioni ufficiali Parma-Udinese: le scelte di Gilardino e Runjaic
Formazioni 17:30
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Formazioni ufficiali Parma-Udinese: sfida importante per la nona giornata di Serie A, con entrambe le squadre a caccia di punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione. Appuntamento alle ore 18.30 di mercoledì 28 ottobre allo stadio Tardini.
Il Parma vuole sfruttare il fattore campo per conquistare un risultato positivo e rilanciarsi dopo le ultime difficoltà.
L'Udinese, invece, punta a riscattare il recente ko contro il Milan e a tornare a fare punti in un confronto che si preannuncia combattuto. Una gara delicata per entrambe le formazioni, chiamate a dare risposte importanti in questo turno infrasettimanale di campionato.
Formazioni ufficiali Parma-Udinese
- Parma (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Bernabè, Sierra, Keita, Carboni; Romero, Tourè. All. Gilardino
- Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Bertola, Karlstrom, Chakvetadze, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic
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