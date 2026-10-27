Allegri ieri ha concesso alla squadra qualcosa che non accadeva da un po'

Ultime notizie SSC Napoli - L'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri è stato molto chiaro dopo la partita contro la Roma e il finale ad alta tensione culminato nell’espulsione al 90’. «Sono contento della prestazione, ma arrabbiato per il resto. Dopo venticinque anni, stasera non sono lucido». Ne parla il Corriere dello Sport.

Non è un momento facile per Max, è una fase in cui "i pensieri si susseguono nonostante tra Bodø/Glimt e Roma non sono mancati segnali che autorizzano a pensare che la luce sia vicina. Per il momento c’è una realtà che stuzzica i nervi: la squadra non ha ancora trovato continuità di risultati e i necessari equilibri tattici, e tende a vanificare ciò che riesce a creare. Ieri Allegri ha concesso una giornata di relax: niente allenamenti, tutti a casa con le famiglie come non accadeva da un po’".