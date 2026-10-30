Calendario Napoli, maxi ritiro 'forzato' di 5 giorni: il programma degli azzurri

Monza-Napoli, Juventus-Napoli e Porto-Napoli prima di tornare a casa per Napoli-Lazio: full immersion totale per gli uomini di Massimiliano Allegri con incroci di fuoco. Alla luce di questi impegni ravvicinati, la squadra azzurra ha dovuto organizzarsi in un certo modo come evidenzia La Repubblica oggi in edicola.

Toccata e fuga. Quello di Monza è stato letteralmente un blitz, per il Napoli: arrivo con un volo charter il giorno stesso della partita, vittoria scaccia crisi in serata e ripartenza già nella notte. Tanta la voglia di tirare il fiato, visto che il tour de force d'autunno è tutt'altro che finito. Dietro l'angolo c'è infatti un maxi ritiro di ben cinque giorni, in cui la squadra di Massimiliano Allegri sarà impegnata nella doppia trasferta di domenica contro la Juventus e mercoledì in Champions League contro il Porto.

Gli azzurri anche per motivi logistici - dal 1 novembre per lavori chiude l'aeroporto di Capodichino - voleranno in Portogallo direttamente da Torino lunedì mattina, per fare poi ritorno a casa solamente il giovedì successivo. Di qui la necessità di voltare in fretta pagina dopo il turno infrasettimanale in Lombardia. Niente allenamento a Castel Volturno e 24 ore di totale relax concesse al gruppo dal tecnico livornese, che i giocatori si sono meritati per il brillante secondo tempo e i 4 gol segnati allo stadio Brianteo.