Infortunio Anguissa, finalmente ci sono aggiornamenti sui tempi di recupero!

Infortunio Anguissa, nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni e sui tempi di recupero. Il calciatore camerunense non potrà prendere parte alla partita di questa sera tra Napoli e Frosinone, ma ci sono buone speranze di rivederlo presto in campo.

Tempi di recupero Anguissa

Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, Frank Zambo Anguissa potrebbe tornare a disposizione di Allegri già nella prossima partita di UEFA Champions League contro il Villarreal, in programma martedì 13 ottobre. Nella peggiore delle ipotesi, invece, i tempi di recupero di Anguissa potrebbero estendersi fino alla prossima settimana, con rientro previsto per sabato 17 ottobre in occasione di Venezia-Napoli.

Anguissa è fermo a causa di una lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra. Stop che richiedeva qualche settimana, ne sono passate tre e potrebbero bastare, "dato che Frank migliora e per l’Estadio de la Ceramica può farcela", scrive il CdS in vista di Villarreal-Napoli. I prossimi giorni saranno decisivi per valutarne le condizioni.