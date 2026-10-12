Come Allegri ha cambiato Lang e Neres: svelata la nuova gestione

Ultime notizie calcio Napoli - Le prestazioni di Lang e Neres sono state positive contro il Frosinone. Massimiliano Allegri ha voluto dargli fiducia in un sistema di gioco praticamente inedito con due ali pure e De Bruyne in cabina di regia pronto ad alzarsi sulla trequarti. Dall'olandese e dal brasiliano sono arrivati incoraggianti anche se bisogna avere ulteriori risposte a partire da domani per poter dire definitivamente di essere pronti per giocare titolari in maniera quasi fissa.

Come Allegri ha cambiato Lang e Neres

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport su Neres e Lang per quanto riguarda la gestione che Allegri sta attuando nei loro confronti in questa fase della stagione:

“Bastone e carota, dicevamo. Perché Max non ha fatto sconti né a David né a Noa. Però ha lasciato sempre aperto il dialogo con loro. Li ha caricati di responsabilità, li ha coccolati quando c’è stato bisogno e pungolati quando non hanno sfruttato le occasioni concesse. Ora, però, il vento sembra cambiato e il futuro potrebbe tornare più azzurro che mai. Neres e Lang sono i due colpi d’autunno, quelli ritrovati in casa. Quelli che possono rimettere le ali alle ambizioni del club. E al Napoli di Allegri”.