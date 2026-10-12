"È un titolarissimo, mai in affanno". Voti e pagelle Rafa Marin

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Autore Claudio Russo Giornalista professionista
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Rafa Marin in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

  • Gazzetta dello Sport (6,5): Altra prova solida e di personalità. Serviva trovare minuti e fiducia per dimostrarsi all’altezza. Ora è un altro titolarissimo.
  • Il Mattino (6): Ben supportato da Di Lorenzo su Kvernadze, quando il georgiano parte alle spalle del capitano la copertura diventa più complessa anche se difficilmente perdere i riferimenti. Tempestivo e rapidissimo nelle chiusure. Deve coprire le spalle e lo fa.
  • Repubblica (6): Spostato a destra va un po' in difficoltà all'inizio, ma si riprende in fretta e garantisce solidità.
  • Corriere dello Sport (6,5):  Attento, preciso nei passaggi, mai in affanno. 
  • Tuttosport (6): Non sempre felici i duelli con Kvernadze.
  • Corriere della Sera (6):

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