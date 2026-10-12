"Scatena l'ira di Allegri, poteva rovinare i piani". Voti e pagelle Gilmour
Rassegna Stampa 01:30
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Billy Gilmour in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport (6): Una palla orizzontale apre il campo al Frosinone e scatena l’ira di Allegri. È l’unico neo: ci prova da fuori, senza fortuna.
- Il Mattino (5,5): Fa il mediano più che il regista. Perde una palla che poteva rovinare i piani azzurri
- Repubblica (6): Risparmiato per la Champions
- Corriere dello Sport (6): Perde una palla pericolosa nel finale, ma entra bene e fa girare la squadra.
- Tuttosport (5,5): Ordinato fino a quando non perde un sanguinoso pallone al 90’.
- Corriere della Sera (5):
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