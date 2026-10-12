"In pochi minuti il repertorio dell’esterno modello!". Voti e pagelle Di Lorenzo
Rassegna Stampa 05:00
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Giovanni Di Lorenzo in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport (6,5): Il cross per il palo di Hojlund, l’anticipo su Kvernadze, in pochi minuti il repertorio dell’esterno modello. Entra nel 2-0.
- Il Mattino (6,5): Impossibile scoprirlo al risparmio, neppure stavolta si nega una sera di fatica mostruosa. Costante il sostegno a Marin nel creare la gabbia su Kvernadze: operazione riuscita ma anche tanta impegno e corsa e capacità di incursore secondo il manuale del perfetto quinto. Determinante il suo inserimento in occasione del raddoppio. Finisce la gara giocando a sinistra per far posto a Politano.
- Repubblica (6,5): Ha più libertà d'azione ed è protagonista nell'azione del raddoppio. Preziosa pure una chiusura su Kvernadze.
- Corriere dello Sport (7): Un gran cross per Hojlund , poi un grande anticipo su Kvernadze. Non solo, ha enormi meriti sul gol di Lang.
- Tuttosport (6,5): Riesce a giocare anche dentro il campo grazie agli spazi che apre De Bruyne.
- Corriere della Sera (6,5):
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google