"Chiamatelo anche così". Il nuovo soprannome dato a De Bruyne dal CorSport

Ultime notizie calcio Napoli - Un nuovo soprannome per Kevin De Bruyne. Il Corriere dello Sport, per esaltare la prestazione del belga contro il Frosinone di sabato, questa mattina ha dato un nickname piuttosto particolare per definire il belga.

Il nuovo soprannome di Kevin De Bruyne

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il nuovo soprannome che proprio il quotidiano ha coniato per il calciatore Kevin De Bruyne il quale è stato ribattezzato come Kevin Masaniello:

"Kevin Masaniello, biondo fiammingo, fuoriclasse vero: ha ispirato e illuminato la manovra condividendo la regia con Lobotka e ha segnato due gol, certo, ma l’aspetto davvero simbolico di questa notte di cambiamenti e rilanci è che oltre a dipingere ha anche martellato e corso come un mediano per 90 minuti. Tanto da risultare il primo per possessi guadagnati: 9, due più di Badiashile e Di Lorenzo. Il Napoli ha cambiato sistema e modo di occupare il campo, è vero, ma da quanto s’è visto contro il Frosinone ha soprattutto cambiato mentalità, ritrovando un leader in campo e un uomo in cui credere in panchina".