De Bruyne nella nuova posizione funziona: è un riferimento prezioso per il Napoli di Allegri

De Bruyne shoe per il Napoli. Oltre ai gol, a convincere è stata la prestazione tattica del centrocampista. Allegri lo ha utilizzato come una sorta di regista aggiunto al fianco di Lobotka, affidandogli il compito di guidare la costruzione e trovare le linee di passaggio per i compagni.

Allegri cambia posizione a De Bruyne: la mossa funziona

La scelta ha dato buoni risultati. De Bruyne ha gestito il possesso con lucidità, alternando passaggi semplici e verticalizzazioni capaci di superare le linee avversarie. Quando ha individuato uno spazio, ha cercato immediatamente chi poteva attaccarlo.

Il belga non ha bisogno di correre continuamente per incidere. Sa dosare le energie, scegliere quando accelerare e quando rallentare il gioco. È proprio questa capacità di leggere le situazioni a renderlo un riferimento prezioso per il Napoli di Allegri come scrive Il Mattino.

Nel corso della partita, De Bruyne ha costruito diverse situazioni interessanti, ma non tutte si sono trasformate in occasioni da gol. Alcuni suoi passaggi hanno tagliato in due la difesa del Frosinone senza trovare una conclusione efficace.

Il centrocampista ha mostrato qualche segnale di insofferenza quando le sue intuizioni non sono state sfruttate, ma non ha mai smesso di incoraggiare i compagni e di cercare nuove soluzioni.

È il comportamento di un giocatore abituato a prendersi responsabilità e a mantenere la fiducia anche quando la giocata non produce il risultato sperato. La sua qualità può alzare il livello della squadra, ma il Napoli dovrà imparare a sfruttare con maggiore continuità i palloni che arrivano dai suoi piedi.