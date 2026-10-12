Noa Lang come Fred Bongusto: lui e Neres hanno ballato come non accadeva da un anno

Napoli-Frosinone 3-0, all'indomani del match il Corriere dello Sport esalta la prestazione di Noa Lang. L'attaccante olandese è tornato titolare dopo la buona prestazione offerta con la maglia della Nazionale olandese e ieri sera ha dimostrato un'ottima sintonia con i compagni di reparto, in particolar modo con il brasiliano David Neres.

Per Lang solo complimenti sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: