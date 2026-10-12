Noa Lang come Fred Bongusto: lui e Neres hanno ballato come non accadeva da un anno
Il Corriere dello Sport esalta la prestazione di Noa Lang in Napoli Frosinone
Napoli-Frosinone 3-0, all'indomani del match il Corriere dello Sport esalta la prestazione di Noa Lang. L'attaccante olandese è tornato titolare dopo la buona prestazione offerta con la maglia della Nazionale olandese e ieri sera ha dimostrato un'ottima sintonia con i compagni di reparto, in particolar modo con il brasiliano David Neres.
Per Lang solo complimenti sull'edizione odierna del Corriere dello Sport:
"Difficile pensare che Noa Lang conoscesse Fred Bongusto, nonostante la passione dell'olandese per la musica, ma non leggera e non italiana. C'è da credere, però, che dopo aver firmato il secondo gol del Napoli contro il Frosinone, incrociando lo sguardo dell'amico Neres, avrà pensato proprio: «Balliamo? È da tempo che non lo facciamo». Hanno ballato, come non facevano da quasi un anno"