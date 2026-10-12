Formazioni Villarreal-Napoli, CorSport: Allegri potrebbe inserire tre volti nuovi. Riconfermato il 3-4-2-1

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri potrebbe cambiare qualcosa domani contro il Villarreal. L'allenatore del Napoli potrebbe inserire dal primo minuto tre calciatori nuovi rispetto alla vittoria di sabato contro il frosinone allo stadio Maradona come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport.

Villarreal Napoli, le scelte di Allegri

Per quanto riguarda l'assetto tattico, Allegri riconfermerà il 3-4-2-1 di sabato. Da questo punto di vista non ci saranno sorprese. Per il Corriere dello Sport sono tre i calciatori che si candidano a giocare dal primo minuto domani in Champions League contro il Villarreal. Il primo è lo scozzese Scott McTominay che sabato ha gicato uno spezzone di gara entrando nel secondo tempo. Poi c'è Billy Gilmour che è pronto per prendersi il posto accanto a Lobotka a centrocampo. Infine Matteo Politano il quale è subentrato nei minuti finali di Napoli-Frosinone. Da capire - qualora fossero confermate le indiscrezioni del Corriere dello Sport- chi potrebbe lasciare eventualmente spazio a questi tre volti nuovi.

Partiamo da McTominay che potrebbe andare a giocare accanto. a Lobotka oppure alzato nei due trequartisti dietro alla punta. In quel caso, potrebbe restare fuori uno tra Lang e Neres. Per Gilmour, invece, c'è spazio accanto a Lobotka: in questo caso si alzerebbe De Bruyne sulle linea dei trequartisti. Infine Politano che potrebbe giocare laterale destro dei quattro centrocampisti come faceva con Conte. In questo modo, in difesa scalerebbe Di Lorenzo braccetto. Oppure, l'ex Inter potrebbe anche essere messo come ala pura a destra al posto di Neres che ha giocato sabato.