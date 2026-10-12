Collovati polemico: "Rigore ripetuto? Voglio proprio vedere quante volte interviene il VAR..."
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Fulvio Collovati commenta il calcio di rigore fatto ripetere dall'arbitro in Napoli Frosinone
Napoli-Frosinone 3-0, polemiche arbitrali per il calcio di rigore concesso agli azzurri in occasione del contatto in area tra Cittadini e Hojlund. A fine partita, negli studi RAI l'ex calciatore Fulvio Collovati si dice nettamente contrario rispetto alla decisione dell'arbitro Feliciani, in particolar modo per la scelta di far ripetere il calcio di rigore.
"Mi auguro che tutte le domeniche che vengono assegnati i rigori, il VAR sia pronto a guardare centimetro per centimetro la posizione dei portieri. Voglio vedere di quante volte il portiere sfora la posizione di 10 centimetri...".
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