Bucchioni annuncia: "Conte torna in panchina: si sta accordando"
Colpo di scena Antonio Conte: pronto il ritorno in panchina?
"Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c’è pressione, dove, in fin dei conti, sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere e vincere"; sono state queste le parole recenti di Antonio Conte a proposito di un suo ritorno in panchina dopo l'esperienza al Napoli. E una nuova avventura potrebbe essere davvero all'orizzonte, tanto da fare anche un'eccezione sulla sua storica filosofia.
La nota preferenza dell'allenatore, infatti, è quella di partire dall'inizio della preparazione estiva e gestire la gestione della rosa tra cessioni e acquisti. Ma questa volta apre a una deroga. Secondo Enzo Bucchioni nel suo editoriale su TMW, Conte sarebbe prossimo a sbarcare in Premier League e in particolare al Manchester United, La dirigenza dei Red Devils avrebbe scelto il tecnico salentino per rilanciare la stagione.
Antonio Conte torna in panchina? Bucchioni lo annuncia al Man United
Bucchioni, via Tuttomercatoweb, ne scrive a margine di un commento sulla Juventus a cui Conte è stato accostato nelle ultime settimane:
La mano di Spalletti non si vede, troppi giocatori fanno fatica a interpretare quello che chiede l’allenatore. Forse si potrebbe provare Woltemade e Kolo Muani insieme dall’inizio, almeno ci potrebbe essere più fisicità, più forza d’urto.
Il finale è stato nervosissimo, Spalletti e l’allenatore Pisacane del Cagliari sono venuti a contatto, separati a fatica sotto gli occhi delle telecamere, brutte scene che a certi livelli si dovrebbero evitare. L’arbitro li ha espulsi, ma quello che si è visto lascia perplessi.
Intanto per la cronaca e per tutti gli juventini (sono tanti) che sperano sempre in un ritorno di Antonio Conte, l’ex allenatore bianconero si sta accordando con il Manchester United che ha iniziato male la Premier, fermato anche ieri dal Tottenham di De Zerbi".