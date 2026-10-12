Bucchioni annuncia: "Conte torna in panchina: si sta accordando"

"Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c’è pressione, dove, in fin dei conti, sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere e vincere"; sono state queste le parole recenti di Antonio Conte a proposito di un suo ritorno in panchina dopo l'esperienza al Napoli. E una nuova avventura potrebbe essere davvero all'orizzonte, tanto da fare anche un'eccezione sulla sua storica filosofia.

La nota preferenza dell'allenatore, infatti, è quella di partire dall'inizio della preparazione estiva e gestire la gestione della rosa tra cessioni e acquisti. Ma questa volta apre a una deroga. Secondo Enzo Bucchioni nel suo editoriale su TMW, Conte sarebbe prossimo a sbarcare in Premier League e in particolare al Manchester United, La dirigenza dei Red Devils avrebbe scelto il tecnico salentino per rilanciare la stagione.

Antonio Conte torna in panchina? Bucchioni lo annuncia al Man United

Bucchioni, via Tuttomercatoweb, ne scrive a margine di un commento sulla Juventus a cui Conte è stato accostato nelle ultime settimane: