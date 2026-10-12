Zambardino sul CdM: "Dobbiamo ammettere un errore, era stata fatta una previsione sul Napoli e ci siamo sbagliati"

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli domani sera giocherà — con il Villarreal — il secondo match di Champions, seconda tappa di quel percorso di guerra di nove partite in un solo mese che tanta paura ci faceva fino a sabato scorso. Ne scrive Vittorio Zambardino sul Corriere del Mezzogiorno.

È aumentata la fiducia nelle chance della squadra, nella possibilità di uscirne vivi e con i traguardi di stagione ancora alla portata.

“Tutto merito dei tre gol fatti al Frosinone e di una prestazione oggettivamente buona. Ecco, buona. Non stratosferica. Ma prima, dobbiamo ammettere un errore. Nel prevedere come il Napoli si sarebbe atteggiato con i ciociari avevamo detto che Allegri non avrebbe rinunciato al blocco basso e al suo gioco mostrato finora. Ci siamo sbagliati: il Napoli è partito a testa bassa per un primo tempo quasi lussuoso, forse con troppi errori, e ha tenuto la partita nel secondo tempo sempre cercando di tenere l’avversario lontano da Meret”