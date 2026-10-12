"Allegri gli ha proposto una seconda giovinezza da play". La risposta di De Bruyne all'allenatore: il nodo resta

Ultime notizie calcio Napoli - De Bruyne ha convinto nel ruolo di centrocampista centrale in coppia con Lobotka nella gara contro il Frosinone. Il belga ha non solo fatto due gol, ma ha anche corso come un vero e proprio mediano recuperando ben 9 palloni. Numeri importanti anche se - per il Corriere dello Sport - il nodo legato a De Bruyne sul ruolo resta.

Nuovo ruolo di De Bruyne nel Napoli

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda l'idea di Allegri sul ruolo di De Bruyne abbassato sulla linea di centrocampo come si è visto sabato contro il Frosinone:

"Ha ispirato e illuminato la manovra condividendo la regia con Lobotka e ha segnato due gol, certo, ma l’aspetto davvero simbolico di questa notte di cambiamenti e rilanci è che oltre a dipingere ha anche martellato e corso come un mediano per 90 minuti. Tanto da risultare il primo per possessi guadagnati: 9, due più di Badiashile e Di Lorenzo. Il nodo-De Bruyne, però, resta: il tecnico gli ha proposto un’ennesima giovinezza da play, ma lui s’è definito un 8 o un 10, insomma un centrocampista offensivo. Interrogativi pronti verso Vilarreal".