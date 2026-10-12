Panchina Venezia, esonero prima del Napoli? Stroppa a rischio: contattati due sostituti

Il futuro di Giovanni Stroppa sulla panchina del Venezia è in bilico. L'avvio di stagione senza punti ha acceso le preoccupazioni della società arancioneroverde, che potrebbe valutare un cambio alla guida tecnica già dopo la prossima partita contro l'Atalanta.

Venezia, Stroppa e il possibile cambio allenatore

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la sfida di Bergamo potrebbe rivelarsi decisiva per il destino di Stroppa. La dirigenza si aspetta una reazione dalla squadra: un'altra prestazione negativa rischierebbe di accelerare le valutazioni sul futuro dell'allenatore.

Nel frattempo, il Venezia avrebbe iniziato a sondare il terreno per individuare eventuali sostituti. Tra i nomi valutati ci sarebbero Paolo Zanetti, già conosciuto dalla piazza lagunare, e Davide Nicola, tecnico con esperienza nella gestione delle squadre impegnate nella lotta per la salvezza. La partita contro l'Atalanta rappresenta quindi un passaggio importante per Stroppa, chiamato a trovare risposte dopo un avvio di campionato complicato. La società, intanto, si tutelerebbe valutando possibili alternative in caso di separazione.

Venezia-Napoli, possibile debutto per il nuovo tecnico

Un eventuale cambio in panchina potrebbe concretizzarsi prima della sfida contro il Napoli, in programma il 17 ottobre secondo il calendario citato. In questo scenario, il nuovo allenatore esordirebbe proprio contro gli azzurri.

Per la squadra partenopea, la trasferta in Veneto potrebbe così presentare ulteriori incognite. L'eventuale arrivo di un nuovo tecnico potrebbe infatti coincidere con una reazione della squadra lagunare, rendendo la partita ancora più delicata. Molto dipenderà, però, dall'esito della gara contro l'Atalanta e dalle successive decisioni della dirigenza veneziana. Il futuro di Stroppa resta dunque legato ai prossimi risultati.