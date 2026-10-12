Niente sprechi: Allegri gestisce le energie in vista del Villarreal

Il Napoli torna a vincere in maniera netta con il Frosinone, creando gioco e avendo solidità difensiva nonostante il buon momento dell'avversario. Il segnale importante però arriva ancora una volta da Allegri che gestisce i suoi in vista dei tanti impegni.

Napoli, ora testa al Villarreal: Allegri gestisce le forze

La vittoria contro il Frosinone rappresenta un primo passo importante in una fase della stagione particolarmente impegnativa. Il Napoli ha ritrovato McTominay, ha potuto verificare la crescita di alcuni giocatori e ha scoperto ancora una volta quanto De Bruyne possa essere determinante quando gli vengono affidate le responsabilità della manovra.

Allegri ha dimostrato di saper intervenire sull'assetto tattico e di gestire con attenzione le risorse a disposizione come spiega Il Mattino. La difesa a tre, il ruolo più arretrato del belga e le sostituzioni nella ripresa sono segnali di una squadra che cerca soluzioni senza perdere di vista l'obiettivo principale.

Adesso, però, non c'è tempo per fermarsi. Tra appena 48 ore gli azzurri saranno nuovamente in campo contro il Villarreal. Il successo del Maradona offre fiducia e certezze, ma il calendario impone di voltare subito pagina.

Per Allegri e il Napoli è soltanto il primo ostacolo di una lunga serie: serviranno lucidità, rotazioni e la capacità di mantenere alta l'intensità per arrivare alla fine del tour de force con meno rimpianti possibile.