"Spinta ossessiva e chiusure di grande cuore". Voti e pagelle Spinazzola
Rassegna Stampa 00:15
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Leonardo Spinazzola in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport (6): La generosità non gli manca, ma sbaglia spesso l’ultimo tocco. Stremato, chiede il cambio dopo 80’: zero rischi.
- Il Mattino (6): Consapevole di doverne giocare tantissime partite, si gestisce nelle sue salite e discese e fa benissimo. Una gara prudente alle spalle di Lang: supporta bene sulle avanzate di Oyono e poi con Fini pure se la cava bene
- Repubblica (6): Discreto rientro dopo l'infortunio, anche se non può essere al top.
- Corriere dello Sport (6): Non sempre fa la scelta giusta in fase offensiva, ma dietro regge e dà una mano a Badiashile.
- Tuttosport (6,5): Spinta ossessiva e chiusure di grande cuore.
- Corriere della Sera (6):
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google