"Spinta ossessiva e chiusure di grande cuore". Voti e pagelle Spinazzola

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Autore Claudio Russo Giornalista professionista
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Leonardo Spinazzola in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

  • Gazzetta dello Sport (6): La generosità non gli manca, ma sbaglia spesso l’ultimo tocco. Stremato, chiede il cambio dopo 80’: zero rischi.
  • Il Mattino (6): Consapevole di doverne giocare tantissime partite, si gestisce nelle sue salite e discese e fa benissimo. Una gara prudente alle spalle di Lang: supporta bene sulle avanzate di Oyono e poi con Fini pure se la cava bene
  • Repubblica (6): Discreto rientro dopo l'infortunio, anche se non può essere al top.
  • Corriere dello Sport (6): Non sempre fa la scelta giusta in fase offensiva, ma dietro regge e dà una mano a Badiashile.
  • Tuttosport (6,5): Spinta ossessiva e chiusure di grande cuore.
  • Corriere della Sera (6):

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