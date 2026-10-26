Allegri ha raggiunto un dato mai registrato in sedici anni da allenatore in Serie A

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli ha subìto 17 gol in 11 partite giocate in tutte le competizioni e ha dilapidato in totale 10 punti da situazioni di vantaggio, subendo quattro rimonte. Una situazione singolare, considerando la storica solidità difensiva delle squadre di Allegri, scrive il Corriere dello Sport.

Dal 2008-2009, in sedici stagioni da allenatore in Serie A, mai aveva registrato tante reti in undici gare: "Non era accaduto con il Cagliari e neanche con il Milan e la Juventus. Tra l’altro, curiosando tra i dati, viene fuori che nella scorsa stagione il Napoli ha incassato lo stesso numero di gol nel periodo (ma tra le undici giocate c’era la sconfitta per 6-2 di Eindhoven con il Psv). Anche sotto il profilo dei gol realizzati c’è corrispondenza: 18 in questa stagione e 19 nella precedente. La vera differenza? Le vittorie: 7 contro 4. All’ottava giornata il Napoli aveva 18 punti ed era in testa con la Roma, mentre ora è nono a -11 dalla coppia di testa Inter-Lazio".