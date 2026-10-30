Radja Nainggolan nei guai in Belgio: chiesti due anni di carcere per riciclaggio

Ultime notizie - Problemi giudiziari in Belgio per Radja Nainggolan. La Procura di Bruxelles ha avanzato una richiesta di condanna a due anni di carcere nei confronti dell'ex centrocampista, che in Italia ha vestito le maglie di Inter, Roma, Cagliari, Piacenza e Spal. Il calciatore è sospettato di aver preso parte a un'operazione di riciclaggio di 105.500 euro per conto di un'organizzazione criminale.

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Nainggolan nei guai: chiesti due anni di carcere

L'inchiesta, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, è legata a un presunto traffico di cocaina dal Sud America verso l'Europa, con il porto di Anversa individuato come punto d'ingresso della droga. Le indagini hanno portato, alla fine di gennaio 2025, a una vasta operazione della Polizia Giudiziaria Federale di Bruxelles, che ha eseguito 30 perquisizioni tra le province di Anversa e Bruxelles, arrestando complessivamente 18 persone.

Il nome di Nainggolan è finito nell'indagine per aver incassato, nell'arco di pochi mesi, oltre 100mila euro da Nasr-Eddine Sekkaki, fratello del noto criminale Ashraf Sekkaki. Il 38enne aveva inizialmente spiegato di aver prestato quella somma per ragioni di amicizia. Successivamente, però, ha modificato la propria versione, sostenendo di aver ricevuto il denaro da Sekkaki perché i suoi conti correnti erano stati bloccati in seguito alla separazione dalla moglie.