De Laurentiis-Aponte, Gazzetta: incontro di un paio d'ore. Hanno parlato del nuovo stadio

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Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
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L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha scritto sull'incontro tra De Laurentiis e la famiglia Aponte avvenuto ieri a Ginevra:

“De Laurentiis e Aponte si sono intrattenuti per un paio d’ore circa e hanno parlato del nuovo stadio, che il presidente azzurro vorrebbe costruire nella zona di San Giovanni a Teduccio, di proprietà della Q8. De Laurentiis cerca partner e Aponte con la Msc è tra le figure più rappresentative del panorama imprenditoriale: per il momento si è ancora in una fase interlocutoria”.

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