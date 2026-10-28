De Laurentiis-Aponte, Gazzetta: incontro di un paio d'ore. Hanno parlato del nuovo stadio

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha scritto sull'incontro tra De Laurentiis e la famiglia Aponte avvenuto ieri a Ginevra:

“De Laurentiis e Aponte si sono intrattenuti per un paio d’ore circa e hanno parlato del nuovo stadio, che il presidente azzurro vorrebbe costruire nella zona di San Giovanni a Teduccio, di proprietà della Q8. De Laurentiis cerca partner e Aponte con la Msc è tra le figure più rappresentative del panorama imprenditoriale: per il momento si è ancora in una fase interlocutoria”.