Sportmediaset - Napoli, Badiashile KO: si teme un lungo stop

Ultime notizie calcio Napoli - In casa Napoli è, ovviamente, tanta l'amarezza per una partita dove c'è molto da salvare ma in cui i soliti problemi emersi di recente sono sembrati ancora più grande. La linea di difesa ha tenuto fino, però, all'infortunio di Badiashile, costretto a lasciare il campo per far spazio a Beukema. E gli errori dell'olandese hanno poi regalato il pareggio alla Roma. A proposito del centrale di difesa arrivano degli aggiornamenti.

Infortunio Badiashile, i tempi di recupero

Stando a quanto raccontato da Sportmediaset, infatti, c'è il forte timore, anche guardando la sua espressione quando è uscito dal terreno di gioco, che per Badiashile i tempi di recupero dopo questo infortunio possano essere molto lunghi. Sarebbe, ovviamente, un danno enorme per il Napoli ed anche una beffa per lui, che dopo un inizio stentato stava iniziando a colpire ed impressionare tutti con la sua forza fisica e la sua capacità di lettura.